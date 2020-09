Black Legend: Mittelalterliches Rollenspiel in erstem Trailer angekündigt

Das belgische Studio Warcave hat beschlossen, sich an einem neuen, taktischen Rollenspiel namens Black Legend zu versuchen, das auf aktuellen und kommenden Konsolen veröffentlicht werden soll. Das Spiel sei laut der Entwickler von einer düsteren Stimmung geprägt, die lose an die Folklore der Niederlande und Belgiens im 17. Jahrhundert erinnere, heißt es in der ersten Pressemitteilung. Obwohl uns der erste Trailer nicht viel zum Spiel verrät, können die Spieler wohl ein Abenteuer im Stile von The Bearded Ladies' Mutant Year Zero: Road to Eden erwarten. Hierbei handelt es sich also um ein Rollenspiel, das Erkundung in den Vordergrund rückt und uns taktische Kämpfe anbietet. Die Schöpfer betonen außerdem, dass wir einen sehr umfangreichen Charaktereditor zu Gesicht bekommen werden.

