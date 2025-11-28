Artikel
Black Friday 2025: Unverzichtbare Angebote für Gaming und Hardware
Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, ein paar verrückte Schnäppchen für alle möglichen Produkte zu ergattern.
Black Friday steht wieder vor der Tür, und das bedeutet natürlich, dass es der Tag ist, um eine Menge unglaublicher Angebote für Gadgets, Ausrüstung und Spiele zu ergattern, die Ihnen im vergangenen Kalenderjahr aufgefallen sind. Viele Orte veranstalten bis jetzt seit einer guten Woche Black Friday-Angebote, aber da es der traditionelle Verkaufstag ist, stellen wir endlich eine Menge unverzichtbarer Schnäppchen ins Rampenlicht, die Sie vielleicht ansprechen, wenn Sie Gamer sind oder ein paar Cent sparen möchten, indem Sie ein Weihnachtsgeschenk für einen Gaming-Freund oder ein Familienmitglied kaufen.
Unverpassbare PS5-Angebote:
- Assassin's Creed Shadows (40 % Rabatt) – Jetzt 41,99 £, 69,99 £
- Silent Hill f (30 % Rabatt) – Jetzt 48,99 £, 69,99 £
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (30 % Rabatt) – Jetzt 48,99 £, 69,99 £
- Forza Horizon 5 (35 % Rabatt) – Jetzt 35,74 £, 54,99 £
- Red Dead Redemption 2 (75 % Rabatt) – Jetzt 14,99 £, 59,99 £
- Doom: The Dark Ages Premium Edition (50 % Rabatt) – Jetzt 49,99 £, 99,99 £
- Kingdom Come: Deliverance II (40 % Rabatt) – Jetzt £35,99, £59,99
- Indiana Jones and the Great Circle (30 % Rabatt) – Jetzt 48,99 £, 69,99 £
- It Takes Two (75 % Rabatt) – Jetzt 8,74 £, 34,99 £
- Tekken 8 (60 % Rabatt) – Jetzt £19,99, war £49,99
- PS5-Konsole 1TB (etwa 19 % Rabatt) – Jetzt £389,99, war £479,99
- DualSense Wireless Controller (etwa 30 % Rabatt) – Jetzt 44,99 £, 64,99 £ – mit Anpassungsoptionen
Unverpassbare Xbox-Angebote:
- Assassin's Creed Shadows (40 % Rabatt) – Jetzt 41,99 £, 69,99 £
- Fallout 76 (75 % Rabatt) – Jetzt £8,74, war £34,99
- Diablo IV: Vessel of Hatred (65 % Rabatt) – Jetzt £12,24, war £34,99
- Warhammer 40.000: Space Marine II (50 % Rabatt) – Jetzt 29,99 £, 59,99 £
- Mortal Kombat 1 Definitive Edition (70 % Rabatt) – Jetzt 16,49 £, 54,99 £
- Forza Horizon 5 (50 % Rabatt) – Jetzt £27,49, entspricht £54,99
- Doom: The Dark Ages (50 % Rabatt) – Jetzt 34,99 £, 69,99 £
- Tekken 8 (60 % Rabatt) – Jetzt £19,99, war £49,99
- Final Fantasy XVI Complete Edition (50 % Rabatt) – Jetzt 34,99 £, 69,99 £
- Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition (80 % Rabatt) – Jetzt 19,99 £, 99,99 £
- Xbox Wireless Controller (33 % Rabatt) – Jetzt 39,99 £, 59,99 £
- Xbox Wireless Headset (22 % Rabatt) – Jetzt 77,99 £, 99,99 £
Unverpassbare Switch-Angebote:
- Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Editions Bundle (85 % Rabatt) – Jetzt £12,74, ergab £84,99
- The Elder Scrolls V: Skyrim (67 % Rabatt) – Jetzt £14,84, war £44,99
- Übergarte 2 (60 % Rabatt) – Jetzt 5,99 £, 14,99 £
- Mortal Kombat 1 (75 % Rabatt) – Jetzt 8,74 £, 34,99 £
- Batman: Arkham Trilogy (67 % Rabatt) – Jetzt £16,49, £49,99
- Crash Bandicoot 4: Es wird Zeit (67 % Rabatt) – Jetzt £14,84, waren £44,99
- Sonic Superstars (65 % Rabatt) – Jetzt £19,24, war £54,99
- Lego Horizon Adventures (50 % Rabatt) – Jetzt 17,99 £, 34,99 £
- The Sinking City (90 % Rabatt) – Jetzt £4,49, kostete £44,99
- Persona 5 Royal (65 % Rabatt) – Jetzt £19,24, war £54,99
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Nintendo Switch Online 12-monatiges Einzelabonnement + Yoshi Ornament (12,5 % Rabatt) – Jetzt 429,99 £, 488,99 £
Unverzichtbare PC-, Technologie- und Ausrüstungsangebote:
- ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG (18 % Rabatt) – Jetzt 409,00 £, 498,95 £
- Lenovo Legion R27qe Gen 2 Gaming-Monitor (35 % Rabatt) – Jetzt 129,99 £, 199,99 £
- MSI Nvidia GeForce RTX 5080 16GB Expert OC (15 % Rabatt) – Jetzt £999,98, war £1.178,98
- MSI Vector 16 HX AI Gaming Laptop (21 % Rabatt) – Jetzt 1.499,00 £, 1.899,00 £
- Ducky Mecha Mini 60% RGB USB Mechanische Gaming-Tastatur (30% Rabatt) – Jetzt 90,95 £, 129,95 £
- Razer Basilisk V3 (54 % Rabatt) – Jetzt 31,99 £, 69,99 £
- SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless (28 % Rabatt) – Jetzt 237,49 £, 329,99 £
- ASUS GeForce RTX 5070 ROG Strix Gaming OC 12GB GDDR7 PCI-Express (10 % Rabatt) – Jetzt 698,99, kostete £779,99
- Intel Core i9-12900KF 3,20GHz (Alder Lake) Sockel-LGA1700-Prozessor (35 % Rabatt) – Jetzt 259,99 £, 399,95 £
- MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi AM5 AMD B650 ATX Mainboard (31 % Rabatt) – Jetzt £129,59, 189,59 £
