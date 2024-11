Black Friday 2024: Verpassen Sie nicht diese tollen Angebote für Spiele und Hardware

HQ

Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der Menschen auf der ganzen Welt in Scharen in Geschäfte und auf digitalen Marktplätzen strömen, um vor den Feiertagen ein fantastisches Angebot zu ergattern. Da der morgige Black Friday offiziell ist, haben wir uns etwas Zeit genommen, um digitale Stores zu durchstöbern und eine Sammlung von Angeboten und großartigen Sparmöglichkeiten im gesamten Gaming-Bereich zusammenzustellen, was bedeutet, dass wir uns auf Spiele und Software sowie Hardware und Zubehör konzentrieren. Wenn Sie vorbeigekommen sind, um zu sehen, ob wir tolle Angebote für Ninja Heißluftfritteusen gefunden haben, werden Sie enttäuscht sein. Aber, wenn Sie auf der Suche nach einer Kopie von Metaphor: ReFantazio, Prince of Persia: The Lost Crown, Final Fantasy VII: Rebirth oder sogar einer RTX 40 Series GPU sind, nun... Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Schauen Sie sich die Angebote an, die wir unten gefunden haben, und vergessen Sie nicht, alle großartigen Einsparungen, die Sie entdeckt haben, mit Ihren Gamereactor-Kollegen in den Kommentaren unten zu teilen.

Spiele/Software

Werbung:

Hardware & Zubehör