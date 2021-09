Black Forest Games erweckt Destroy All Humans 2 - Reprobed in Unreal Engine 4 zum Leben

HQ

Am Abend wurde Destroy All Humans 2 - Reprobed offiziell angekündigt. Das Remake wird erneut von Black Forest Games übernommen, die erst letztes Jahr das erste Destroy All Humans neu aufgelegt haben. Auch diesmal kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz, die dafür sorgt, dass die Crypto-Aliens den Spielwelten der Menschen in schönem Partikelgewitter den Gar ausmachen können.

Publisher THQ Nordic erwähnt „überarbeitete Features", schweigt sich diesbezüglich allerdings aus. Erwähnt werden im Grunde nur zusätzliche Anpassungsoptionen (ihr könnt euer UFO gestalten und Skins aus dem ersten Spiel übernehmen), aber immerhin dürfen zwei Spieler lokal im Splitscreen-Modus die Kampagne zusammen erleben. Bislang sind nur PC und Current-Gen-Systeme (Xbox Series, Playstation 5) als unterstützte Plattformen bestätigt worden. Wann der Titel erscheint, wurde geheimgehalten.

