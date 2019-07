Black Desert Online: PS4-Beta angekündigt

Nach dem Start von Black Desert Online auf PC und Xbox One kommt das MMORPG im August auch zur PS4. Wer das Spiel noch vor der Veröffentlichung testen möchte, darf nächsten Monat an einer exklusiven Beta für PS-Plus-Mitglieder teilnehmen. Wie Entwickler Pearl Abyss via Pressemitteilung mitteilte, steht im Zeitraum vom 9. auf den 13. August eine entsprechende Testversion im PSN bereit, die uns Zugang zu einer "großen Portion" des Inhalts der finalen Version gewährt. Das Studio warnte jedoch davor, dass Fortschritte nicht ins fertige Spiel übernommen werden, für die Teilnahme gibt es allerdings ein kleines Dankeschön in Form eines Haustiers.

Pearl Abyss hat parallel zur Erarbeitung der PS4-Portierung ein neues Update für die Xbox One veröffentlicht. Der Patch ist bereits online und überarbeitet die Ninja-Klasse, damit die Fertigkeiten wieder etwas knackiger ausfallen. Außerdem lassen bestimmte Bosse neuerdings andere Beute fallen.

Black Desert Online erscheint am 23. August auf der PS4 in zwei Versionen: Standardmäßig zum Preis von 29,99 Euro und in der Deluxe-Version für 49,99 Euro. Wer PS-Plus-Mitglied ist, erhält beim Kauf jeweils noch eine Weile lang 10 Prozent Rabatt.