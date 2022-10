Black Adam von Filmpresse zugeschlagen

HQ

Dwayne Johnsons Debüt als Superheld wurde von der weltweiten Filmpresse frostig aufgenommen, und zum Zeitpunkt des Schreibens liegt die durchschnittliche Bewertung auf Rotten Tomatoes bei 44%. Ein Großteil der Kritik richtet sich gegen den völligen Mangel an Originalität, Tiefe oder wirklich jeder Art von Ehrgeiz. Total Film ging sogar so weit, den Film direkt als Zugunglück zu beschuldigen, und The Independent war nicht viel freundlicher und nannte ihn quälend eintönig. Es gab jedoch Publikationen, die in ihrer Wortwahl freundlicher waren und Forbes fand, dass es in all ihrer Einfachheit an frühe MCU-Filme erinnerte. Lesen Sie unten, was eine Handvoll Kritiker über Black Adam zu sagen haben.

Inverse: "Letztendlich treffen die Bedürfnisse des DC-Universums auf die überwältigende Starpower von Dwayne Johnson, und der Film verliert am Ende viele der unterhaltsamen Qualitäten, die er hätte haben können."

The Independent: "Es ist unerbittlich, aber hartnäckig monoton - wie ich mir vorstelle, wie es ist, vom FBI am Straßenrand abgeholt zu werden und mir einen Stoffbeutel über den Kopf geworfen zu bekommen, während das Auto, in dem ich bin, durch die Dunkelheit zu einem unbekannten Ziel fährt. "Was willst du?" "Wohin gehen wir?" "Was habe ich damit zu tun?" Erwarten Sie keine Antworten auf irgendetwas der oben genannten."

AV Club: "Es gibt nicht wirklich viel zu schmoren mit Black Adam, wenn man das Theater verlassen hat, außer etwas erstaunt zu sein, wie die Geschichte die tatsächliche politische Situation im Nahen Osten kommentiert, aber nicht kommentiert."

Total Film: "Johnson unterdrückt seinen Schwelbrand vernünftig und schultert die Show gut genug. Durchforstet man die Trümmer, steckt Potenzial in Adam, auch wenn sein Film eher eine ausgedehnte, exzessive Einführung als ein Batman Begins-artiger Slam-Dunk ist. Um die seltsam wenig überraschende Kreditszene zu paraphrasieren, erregt er unsere Aufmerksamkeit. Aber die Hauptfrage, die frustrierend ungelöst bleibt, ist, kann er etwas Neues damit anfangen?"

Associated Press: "Regisseur Jaume Collet-Serra und das Designteam leisten in jeder Abteilung großartige Arbeit, werden aber von einem abgeleiteten und ausgebeulten Drehbuch von Adam Sztykiel, Rory Haines und Sohrab Noshirvani enttäuscht, das wie ein Videospiel von einer gewalttätigen Szene zur nächsten geht."

Vanity Fair: "Es hat keinen Sinn, den 270-Pfund-Wrestler im Raum zu leugnen: Selbst im Bereich des Superhelden-Genres ist dies ein flüchtiger Film, dem es an Tiefe, Originalität oder erzählerischem Elan mangelt. Ähnlich wie ein McDonald's-Hamburger technisch gesehen Essen ist, ist Black Adam technisch gesehen ein Film, und beide können zeitweise angenehm sein, bevor Sie kommen und fragen: "Warum konsumiere ich das?"

Rolling Stone: "Wenn Sie nicht ganze Multicharacter-Geschichten auf Abruf zur Verfügung haben, können Sie sich in der Worldbuilding-Wildnis verlieren und sich fragen, wie so viel davon zusammenpasst, wer was tun kann, warum bestimmte Opfer wichtig sind und warum Sie sich um diese peripheren, aber vermeintlich wichtigen Charaktere kümmern sollten, die so viel Bildschirmzeit in Anspruch nehmen."

The Wrap: "Die Idee, neue Helden mit Kräften zuerst einzuführen, später mit Herkunft, scheint auf dem Papier verlockend, aber nichts über die Justice Society und ihre Mitglieder zu wissen, macht sie nicht besonders interessante Gegner für unseren Antihelden-Protagonisten."

The Hollywood Reporter: "Johnson schafft einen magnetischen Antihelden, flüchtig und asozial. Er fliegt nicht so viel, sondern verfolgt den Himmel; er schwamm Gegner wie die Bündel schwereloser CG-Pixel, die sie sind. Und dieses Leidenschaftsprojekt dient dem Charakter gut und bereitet ihn auf Abenteuer vor, von denen man hofft, dass sie weniger vorhersehbar sind als dieses."

Forbes: "Black Adam ist eine freudig übertriebene Action-Fantasy-Zeltstange. Es hat die breiigen und drucklosen Freuden eines New Line-Streifens, auch wenn es mit einem Budget auf WB-Niveau ausgestattet ist. Wie Doctor Strange 2 erinnerte es mich an die frühen MCU-Filme (Iron Man, Thor usw.), bevor das Marvel Cinematic Universe alles andere als ein einziges ehrgeiziges Hollywood-Franchise inmitten anderer Hollywood-Franchises und Nicht-IP-Blockbuster war.

Screen International: "Der neueste Teil des DC Extended Universe erliegt zu oft den Konventionen seines Genres, aber einige überzeugende Leistungen und Regisseur Jaume Collet-Serras überschwängliche B-Movie-Schnörkel erweisen sich als ausreichender Ausgleich."

Movie Web: "Black Adam gibt dem DCEU ein schlechtes A** ohne moralische Bedenken. Wenn nur das Drehbuch so viel hinterherlaufen würde wie unser Antiheld. Schillernde Action rettet die einfache Erzählung; Daraus entsteht ein Popcorn-Kino-Spektakel, das die Fans begeistern dürfte."

ScreenRant: "Obwohl Black Adam unter sich wiederholenden Handlungsbeats und dünnen Charakteren leidet, wird er von Johnsons Leistung und seinem Versprechen einer aufregenden Zukunft angetrieben."

