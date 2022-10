Black Adam hatte wirklich Schwierigkeiten, ein PG-13-Rating zu erhalten

HQ

Wir wussten bereits, dass Black Adam so etwas wie ein sanfter Neustart des DC Extended Universe ist, aber eine andere Sache, die Dwayne Johnson - der den Titelcharakter spielt - mehrmals erwähnt hat, ist, wie gewalttätig dieser Antiheld ist. Wie kann man das haben, ohne einen R-Rated-Film zu machen?

Nun, es stellte sich heraus, dass dies nicht einfach war. Die Produzenten Beau Flynn und Hiram Garcia sagen Collider. Es stellte sich heraus, dass sie den Film viermal bei MPAA einreichen und wirklich mit ihnen zusammenarbeiten mussten, um es fertigzustellen, etwas, das erst vor einem Monat passiert ist. Garcia erklärt, warum ihnen das so wichtig war:

"Wir wollten wirklich sicherstellen, dass wir den Charakter von Black Adam ehren. Eines der Dinge, für die er bekannt ist, ist seine Aggression und Gewalt, und einen Black Adam-Film zu machen, der das nicht hatte, wäre einfach nicht authentisch gewesen. Also gingen wir immer in das Wissen, dass wir es so weit treiben würden, wie wir es taten. Wir wussten, dass es ein kollaborativer Prozess mit der MPAA sein würde, um es endlich dorthin zu bringen, wo wir diese Bewertung bekommen konnten, aber wir konnten es schaffen. Aber es war wirklich wichtig für uns, das zu tun. Und das ist etwas, wofür sich Dwayne auch sehr engagiert hat."

Flynn bestätigt, dass es eine Menge Bearbeitung gab, um die grausamste Gewalt zu entfernen:

"Wir mussten tatsächlich viele Bearbeitungen vornehmen. Es gibt einige persönliche Momente, die wir wirklich lieben, aber wir mussten sie loslassen. Aber wir sind nie Kompromisse eingegangen, wir mussten nie eine Szene schneiden. Wir hatten einige wirklich coole Momente, und wenn Sie bemerken, gibt es einige großartige Momente, in denen Black Adam in der Verfolgungsjagd mit dem Fliegenfahrrad ist und einen der Soldaten zwischen den Banden fallen lässt. Dann gibt es diesen großartigen Moment, in dem der Lkw über die Karosserie springt. Aber das sind Momente, die du brauchst und an die du dich in diesen Filmen erinnerst, weißt du, was ich meine? Sie können nicht auf Nummer sicher gehen, und Sie müssen es tun. Und ich denke, wir haben vier oder fünf davon. An einem Punkt hatten wir ungefähr zehn, und wir konnten diesbezüglich einen Kompromiss mit der MPAA finden."

Wir gehen davon aus, dass wir uns auf eine R-Rated-Version mit einer ganzen Menge zusätzlicher Inhalte freuen können.