Black Adam bestätigt, nicht in den Plänen der neuen DCU zu sein

Dwayne "The Rock" Johnson hat in einem neuen Post auf Twitter bestätigt, dass der Charakter von Black Adam nicht im "ersten Kapitel" des Geschichtenerzählens in James Gunns neuem DC-Universum verwendet wird.

Dies bedeutet, dass wir den Super-Antihelden wahrscheinlich für einige Zeit nicht sehen werden, aber es könnte Hoffnung auf einen Black Adam-Auftritt auf der ganzen Linie geben, da Johnson auch erwähnt, dass DC zugestimmt hat, die "wertvollsten Möglichkeiten, wie Black Adam in zukünftigen DC-Multiversum-Kapiteln eingesetzt werden kann", weiter zu erforschen.

Johnson folgt den Nachrichten mit einer weiteren Dankeserklärung für die Fans von Black Adam, insbesondere für diejenigen, die den Film Anfang des Jahres gesehen haben.

Dies ist die jüngste große Veränderung von James Gunn, um seine Vision für das neue DC-Kinouniversum zu unterstützen. Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass Henry Cavill nicht als Superman zurückkehren würde, trotz früherer Versprechungen, dass dies der Fall ist.