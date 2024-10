Bl0w-Up kombiniert moderne Shooter-Mechaniken mit nostalgischer, pixeliger Grafik

Wie üblich war Gamereactor beim IndieDevDay unterwegs und versuchte, so viele Edelsteine wie möglich auf dem Event zu fangen. Auf der Messe bekamen wir Bl0w-Up zu sehen, einen Shooter von Half Sunk Games, der uns einen echten Ultrakill-Vibe vermittelte.

Im Gespräch mit Llibert Sans Lòpez, dem Schöpfer von Bl0w-Up, haben wir ein wenig darüber gesprochen, was Gamer erwarten können, wenn sie sich in diesen Shooter vertiefen. "Die Erde wurde also von einer außerirdischen Rasse zerstört", erklärte er. "Und der letzte Überlebende der Menschheit hat einen Bergbauroboter umprogrammiert, um die Menschheit zu rächen."

Das Spiel wird kurze, dynamische Levels bieten, vergleichbar mit Ultrakill, und es wird außerdem einen Endlosmodus enthalten. Ein Veröffentlichungsdatum für Bl0w-Up steht derzeit noch aus, aber wenn ihr einen Blick auf das Gameplay werfen und mehr über das Spiel erfahren möchtet, schaut euch das vollständige Interview unten an: