Please, Watch the Artwork stellt die Frage, was wäre, wenn Five Nights at Freddy's dich paranoid gemacht hätte?

Entwickler Studio Waterzooi hat gerade einen Blick auf sein kommendes unheimliches, lässiges Indie-Erlebnis Please, Watch the Artwork geworfen. Als Teil von Day of the Devs ist dieses Spiel im Wesentlichen das, was man bekommen würde, wenn Five Nights at Freddy's seine charakteristischen Jump-Scares gegen ein psychologischeres und paranoides Thema eintauschen würde, eines, bei dem man anfängt, an seinen eigenen Augen und seinem Verstand zu zweifeln.

Im Spiel geht es darum, die Rolle eines Nachtschichtarbeiters an der Museum of Animated Modern Art zu übernehmen. Hier besteht Ihre Aufgabe lediglich darin, das Kunstwerk zu überwachen und sicherzustellen, dass ihnen nichts passiert. Nein, wir sprechen nicht davon, dass Diebe sie stehlen, sondern die Idee ist, zu verhindern, dass sie ruiniert werden, denn da jedes Gemälde lebendig ist, ist eines, das einen traurigen Clown enthält, dafür bekannt, Leid auf die anderen zu übertragen, was sie über alle Maßen ruinieren würde.

Deine Aufgabe ist es, einfach die verschiedenen Kunstwerke zu beobachten und dein Gedächtnis und deine Konzentration zu nutzen, um Veränderungen zu erkennen und sie zu stoppen, bevor sie irreparabel werden. Der Haken an der Sache ist, dass das Spiel versuchen wird, dich auszutricksen und dich sogar "paranoid, melancholisch, isoliert und nostalgisch" fühlen zu lassen.

Uns wurde gesagt, dass es insgesamt sechs Galerien gibt, die wir durcharbeiten müssen, und über 40 Gemälde, die wir im Auge behalten müssen, wobei jedes Kunstwerk vom amerikanischen Realismus-Maler Edward Hopper stammt. Es gibt auch über 400 Anomalien, mit denen man sich auseinandersetzen muss, und obwohl es keine Monster gibt, denen man ausweichen muss, gibt es drei Schwierigkeitsstufen, die man bewältigen kann, wenn man ein leichteres oder schwierigeres Erlebnis sucht.

Wir kennen noch kein Veröffentlichungsdatum für Please, Watch the Artwork, aber wir wissen, dass es irgendwann für PC (über Steam ), Mac, Handy (iOS und Android ) und Nintendo Switch (ohne Erwähnung von Switch 2... noch nicht).