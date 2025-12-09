Bits & Bops wurde während der Wholesome Snack Showcase nur im Schatten vorgestellt

Das Wholesome Snack Showcase war vollgepackt mit vielversprechenden neuen Enthüllungen und Ankündigungen, aber es gab auch eine Menge weiterer Extras in Form von Schattentropfen. Ja, wenn du ab diesem Moment etwas zum Spielen suchst, kannst du zu Steam gehen und dir eine Kopie von developer Tempo Lab Games ' Bits & Bops sichern, das jetzt verfügbar ist.

Beschrieben als eine "Sammlung origineller Rhythmus-Minispiele, gefüllt mit eingängiger Musik, knackigem Gameplay und wunderschöner, handgezeichneter Animation", ist dies ein leicht zu ergreifendes und zu spielendes Spiel, ideal für alle, die in diesen dunklen Dezembernächten Spaß suchen.

Ab diesem Moment zum Download verfügbar, sehen Sie sich unten einige Bilder von Bits & Bops an.