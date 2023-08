Bitmap Books bringt ein umfangreiches Buch auf den Markt, das klassische Spielecover feiert

HQ

Viele von uns erinnern sich an die Old-School-Cover, die auf Spielschachteln verschiedener Art erschienen. Egal ob Super Nintendo, Sega Mega Drive, PC oder eine der kleineren und hier im Westen obskureren Plattformen wie Turbografx (PC Engine) oder Neo Geo. Denn genau wie bei den damaligen Videokassetten war die Kunst auf den Schachteln außergewöhnlich, die Ihre Sinne ansprechen und zum Kauf verleiten sollte.

Jetzt hat Bitmap Books, einer der führenden Spieleverlage der Branche, "The Art of the Box" veröffentlicht, eine leckere 500-seitige Bibel mit einigen der besten Künstler und Werke der damaligen Zeit. Ocean Software, Konami, Capcom und viele andere sind auf ihren Seiten ebenso vertreten wie Künstler wie Bob Wakelin, Steve Hendricks, Ken Macklin, Tom DuBois, Steinar Lund und viele mehr. Das Buch kann hier für 34,99 £ erworben werden.

Welche alten Spielecover sind dein Favorit?