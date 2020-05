Bissiger Launch-Trailer zu Maneater

Maneater ist ein Open-Water-Action-Rollenspiel, in dem Spieler einen hungrigen Hai spielen. Das Spiel erscheint am Freitag, dem 22. Mai, auf PS4, Xbox One und PC (im Epic Games Store), bevor es "bald" auch auf der Nintendo Switch für Angst und Schrecken sorgt. Entwickler Tripwire Interactive hat uns gestern zum Start in diese Woche einen gefräßigen Launch-Trailer präsentiert, der nichts für schwache Nerven ist. Im Spiel fressen wir Menschen, um unseren Haifisch effektiver und gefährlicher werden zu lassen. Ein Leckerbissen für Hai-Freunde.

