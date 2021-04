Bislang größtes Update für Children of Morta verfügbar

You're watching Werben

Im September 2019 waren wir in unserer Kritik schwer beeindruckt vom ungewöhnlichen Roguelite Children of Morta. Nun ist kostenlos das "bisher größte Update" für PC, Playstation 4 und Xbox One erschienen.

Der neue Modus „Familienprüfungen" ist von der Story-Kampagne abgetrennt und auf Kämpfe fokussiert. Laut offizieller Angabe sind die Familienprüfungen in zufällig erstellten Dungeons angesiedelt und enthalten neue Systeme, Gegenstände und Charakter-Builds.

Neben dem neuen Modus enthält das Update auch zahlreiche Verbesserungen und Korrekturen. Auf der Steam-Seite von Children of Morta findet Ihr alle Details zum Gratis-Update.