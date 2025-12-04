Bisher unbekannte Bilder von Epsteins Insel veröffentlicht: Hier ist die Liste

HQ

Die Demokraten im House Oversight Committee haben eine neue Reihe von Fotos und Videos veröffentlicht, die das Innere von Jeffrey Epsteins Grundstück in der Little St James zeigen. Das Material, das 2020 entnommen wurde, umfasst Schlafzimmer, einen Raum mit Masken an den Wänden, einen Zahnstuhl und persönliche Gegenstände, die nach der Räumung des Anwesens zurückgelassen wurden.

Die Veröffentlichung folgt auf ein kürzlich von US-Präsident Donald Trump unterzeichnetes Gesetz, das das Justizministerium verpflichtet, Regierungsakten zu Epstein zu veröffentlichen. Gesetzgeber sagen, die Bilder seien Teil ihres Vorstoßes für mehr Transparenz in Bezug auf frühere Untersuchungen gegen Epstein und sein Netzwerk.

Der Ausschuss teilte außerdem mit, dass er Unterlagen von großen Banken erhalten habe, die mit dem Fall in Verbindung stehen und diese bald veröffentlichen will. Zusätzlich dazu wurde vor nur wenigen Stunden, später am Mittwoch, eine zweite Serie von etwa 200 Bildern veröffentlicht, die zusätzliche Details derselben Räume und Objekte bietet.

Epstein besaß zwei Inseln auf den Vereinigten Jungferninseln, wo lokale Behörden zuvor weitverbreiteten Menschenhandel und Missbrauch vorgeworfen hatten, bevor er 2022 eine große Einigung mit seinem Nachlass erzielte. Natürlich, wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie sich einige der Bilder in den untenstehenden Videos ansehen.