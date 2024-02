Bisher bin ich nicht beeindruckt von Suicide Squad: Kill the Justice League

HQ

HQ

Wie aus dem Text hier hoffentlich ziemlich klar hervorgeht, basiert dies auf etwas mehr als sieben Stunden Spielzeit mit der endgültigen Version von Suicide Squad: Kill the Justice League in seiner aktuellen Live-Form. Wir haben die Hälfte der zentralen Bosse des Spiels besiegt und viele Open-World-Aktivitäten durchgeführt, aber natürlich haben wir das Endgame des Spiels noch nicht erlebt. Was folgt, sind einige erste Eindrücke, die wir schließlich in eine abschließende Rezension einfließen lassen werden, die auch das langfristige Potenzial des Spiels kommentiert. Daher gibt es keine Punktzahl.

Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel veröffentlicht, in dem ich ziemlich dramatisch verkündete, dass Suicide Squad: Kill the Justice League mich traurig macht. Es gab viele Gründe, warum ich dieses spezielle Wort verwendet habe, da ich das Gefühl hatte, dass Entwickler Rocksteady nicht nur Arkane, Crystal Dynamics, BioWare und Platinum aus dem Live-Service folgte, obwohl es nachweislich für alle oben genannten Studios kläglich gescheitert ist, sondern weil Kill the Justice League als eine Art Pseudo-Fortsetzung von Batman: Arkham Knight positioniert wurde, Rocksteady hat uns nicht nur das fantastische Ende einer herausragenden Trilogie von Spielen geraubt, sondern auch die Einführung von Charakteren, die in Arkham nur subtil angedeutet wurden, komplett verpfuscht. Im Nachhinein betrachtet, haben sie die Ränder ihres eigenen Batman-Universums ausgefranst, und das war auch nicht nötig.

Wie auch immer, der Sinn dieses Absatzes war es, zu veranschaulichen, dass ich mir bereits die Zeit genommen habe, mich über die eher philosophischen Aspekte der wichtigsten Designentscheidung von Rocksteady (und möglicherweise Warner Bros.) zu beschweren, die uns zum Start von Suicide Squad: Kill the Justice League gebracht hat, so dass sich diese ersten Eindrücke mehr auf pragmatischere Dinge konzentrieren werden. Mit anderen Worten, traditioneller. Denn am Ende des Tages muss Rocksteady eine Chance gegeben werden.

Werbung:

Und hier gibt es Gewinne, machen Sie sich nichts vor. In erster Linie zeigt uns Rocksteady weiterhin, dass sie äußerst geschickt darin sind, die Seele eines bestimmten Ortes einzufangen und eine kohärente Vision dafür zu präsentieren. Nein, Metropolis ist nicht Gotham, und dieses frenetischere Gameplay-Modell ermöglicht auch nicht die introspektivere, detailorientierte Erkundung, die die Arkham-Serie so unvergesslich gemacht hat. Aber das bedeutet nicht, dass es keinen künstlerischen Zusammenhalt zwischen den Bezirken gibt, viele erzählerische Details und das Gefühl, dass... Nun, Metropolis, war noch vor ein paar Wochen eine lebendige Metropole. Darüber hinaus ist Rocksteady auch geschickt darin, sowohl einen soliden visuellen Rahmen für ihre Spieluniversen zu schaffen als auch die technische Leistung hinter den Kulissen zu treffen. Alle Charaktere werden akkurat zum Leben erweckt, alle sind detailliert und wunderschön umgesetzt, und die Sprachausgabe ist durch die Bank geradezu exzellent.

Es gibt sogar positive Aspekte des Looter-Shooter-Gameplays des Spiels, auf die man hinweisen kann. Sich in Suicide Squad: Kill the Justice League zu bewegen, macht grundsätzlich ziemlich viel Spaß. Es ist die einzige Art und Weise, wie sich die vier Helden mechanisch voneinander abheben, aber sie fühlen sich auch unterschiedlich an, und es bleibt der Hauptgrund, warum man während eines Spieldurchgangs zwischen ihnen wechselt, weil es Spaß macht zu sehen, wie flüssig man seine Reise über die Dächer von Metropolis fortsetzen kann.

Werbung:

Aber es gibt hier Probleme, so viele Probleme, und obwohl ich das Spiel noch nicht beendet habe, ist es schwer vorstellbar, dass diese nicht entweder im Gedächtnis bleiben oder sogar wachsen und sich im Laufe der Stunden bemerkbar machen. Es gibt in der Tat so viele, dass es schwer ist, zu wissen, wo man anfangen soll, also um zu behaupten, dass dies vorerst erste Eindrücke sind, hier sind sie in einem relativ unorganisierten Strom.

Während das Bewegen unterhaltsam ist, besteht ein guter Teil der gesamten Kampfschleife darin, sich dorthin zu bewegen, wo die Feinde sind, und weil Metropolis so vertikal aufgebaut ist und sich die Feinde fast immer in eine erhöhte Position teleportieren, verbringt man viel Zeit damit, Dinge zu tun, die nichts mit seinen Waffen zu tun haben, was nicht besonders intuitiv erscheint, wenn der Wunsch, ständig bessere Beute zu bekommen, ein ziemlich entscheidender Teil von... Ja, ein Looter-Shooter mit einem abgestuften Beutesystem (womit wir die klassischen farbcodierten Qualitäten der gesamten Ausrüstung des Spiels meinen). Darüber hinaus sind diese Feinde endlos anonym und langweilig zu schießen und haben noch keine einzige aufregende Variation hervorgebracht. Es gibt normale lila Monster-Aliens, lila Scharfschützen-Monster-Aliens, schwere lila Monster-Aliens und nicht zu vergessen Panzer und Hubschrauber, die von lila Monster-Aliens besessen sind. Sie sind nie beängstigend oder aufregend und es macht genauso viel Spaß, gegen sie zu kämpfen wie gegen die unzähligen A.I.M.-Roboter, die du in Marvel's Avengers in Stücke gerissen hast.

Die Benutzeroberfläche ist, gelinde gesagt, überladen, und mit beschäftigt meine ich unübersichtlich, und mit überladen meine ich das genaue Gegenteil von stromlinienförmig und präzise gestaltet, um dir die Informationen zu geben, die du unbedingt brauchst, während du den Überblick darüber behältst, was auf dem Schlachtfeld passiert. Auf der rechten Seite befindet sich ein Kommunikations-Interface, in der Mitte ein aktives Nachladesystem im Stil von Gears of War, auf der linken Seite Statusmodifikatoren, unten Abklingzeiten, oben links eine aktive Kombo und ich könnte weitermachen. Natürlich lernst du, deine Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, wo sie gebraucht wird, aber sie ist, gelinde gesagt, unzusammenhängend, so wie sie jetzt ist.

Die meisten Aktivitäten, abgesehen von den Kernmissionen, die laut Journalisten und Content-Erstellern, die die Kampagne bereits abgeschlossen haben, etwa 10 Stunden dauern, wenn man sich beeilt, bestehen aus ziemlich generischen Setups, bei denen man einen bestimmten Punkt verteidigt, Rick Flaggs Soldaten in einer Art Zeitrennen rettet oder feindliche Festungen zertrümmert. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es neben den Riddler-Herausforderungen (die zugegebenermaßen immer noch ziemlich viel Spaß machen) keine speziellen Nebenmissionen, die sinnvolle Charaktere einführen oder dich auffordern, einen bestimmten Bösewicht zu bekämpfen, wie in Arkham City und Arkham Knight.

Ähnlich wie Anthem ist die Beute in diesem Looter-Shooter umwerfend langweilig. In der ersten Stunde wurden mir zwei legendäre Waffen serviert, die kaum mehr als größere Werteerhöhungen und Statuseffekte boten, wie z.B. Feinde in Brand zu setzen oder sie sogar in Eis zu verwandeln. Während sich dies im Endgame des Spiels tatsächlich ändern kann, ist es nicht sehr vielversprechend für ein Spiel, das zum Teil darauf ausgelegt ist, deine Aufmerksamkeit viel länger als nur bis zum Abspann der Kampagne zu fesseln.

Ich könnte so weitermachen, ich könnte es wirklich, denn obwohl der Unterhaltungsfaktor relativ hoch sein mag, gibt es grundlegende Probleme, die Rocksteady einfach nicht zufriedenstellend angehen kann. Wir sprechen hier von grundlegenden Dingen wie dem Design von Begegnungen, Kampfschleifen, einer Topografie, die abwechslungsreiche Kämpfe ermöglicht, von Missionen, die vielfältig sind und facettenreiche Erzählansätze bieten, und... Nun, Beute, die man sich wirklich anschaut und hart arbeitet, um sie in die Finger zu bekommen.

Täuschen Sie sich nicht, im Moment genieße ich Suicide Squad: Kill the Justice League, weil Rocksteady im Grunde eine lustige Idee für eine andere DC-Geschichte hat, und sie erzählen sie mit genügend Flair und mit großartiger Grafik und solider Sprachausgabe. Aber es könnte noch 10 Stunden dauern, wenn nicht sogar weniger, und dann dreht sich alles um die Mechanik, das Design der Begegnungen und die Art und Weise, wie die offene Welt strukturell aufgebaut ist, um meine Aufmerksamkeit zu fesseln. Ich glaube einfach nicht, dass Suicide Squad: Kill the Justice League das aufrechterhalten kann, aber ich werde es weiterhin GAAS geben (verstanden?) und werde in einer Woche oder so mit einem vollständigeren Urteil zurückkehren.