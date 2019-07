Bis zu 64 Level in Super Mario Maker 2 bauen

In Super Mario Maker 2 können Spieler mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Hilfsmitteln alle möglichen Level bauen. Seit Wochen setzen Jump'n'Run-Fans auf der ganzen Welt ihre kreativen Ideen um und bescheren der fantastischen Mario-Community unglaubliche Kurse. Bislang konnten Baumeister 32 eigene Kurse auf die Nintendo-Server hochladen, was für den normalen Spieler eigentlich reichen sollte.

Besonders eifrige Fans haben dieses Limit aber bereits aufgebraucht und durften danach keine weiteren Level mehr mit anderen Spielern teilen. Wer neue Kurse hochladen wollte, musste bestehende löschen, was natürlich nur eine halbgare Lösung des Problems war. Nun hat Nintendo die maximale Anzahl der Kurse verdoppelt und erlaubt neuerdings jedem Spieler bis zu 64 Level hochzuladen. In Zukunft wollen die Entwickler noch weitere Serverkapazität zur Verfügung stellen, sollte das nicht reichen. Im ersten Super Mario Maker durften alle Spieler 100 Level hochladen.

Diese Meldung bekommt ihr neuerdings im Info-Tab.

Quelle: Nintendo.