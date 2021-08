Bis November können PS-Now-Abonnenten Nier: Automata nutzen

Morgen aktualisiert Sony das Angebot von Playstation Now, ihrem kostenpflichtigen Streaming-Service. Das sicherlich spannendste Spiel, das sich der Dienstleistung in diesem Monat anschließen wird, ist Nier: Automata - eines unserer Lieblingsspiele. Der Titel steht Abonnenten bis zum 1. November 2021 zur Verfügung, wenn ihr die Gebühr von 10 Euro im Monat zahlt. Ihr habt also knapp drei Monate Zeit, um euch in der Rolle von Androiden dem bewegenden Kampf gegen die fiesen Maschinen anzuschließen.

Mehr Zeit habt ihr mit den beiden weiteren Spielen, die Sony für PS Now ausgewählt hat. Ghostrunner ist ein überaus akrobatisches Actionspiel, in dem ihr einen futuristischen Komplex emporklettert. Ihr sterbt mit einem einzigen Treffer, könnt gegnerische Geschosse allerdings mit eurem Samurai-Schwert ablenken. Das Indie-Kleinod Undertale ist ebenfalls ein Hingucker, ganz einfach aus dem Grund, weil ihr wahrscheinlich noch nichts gespielt habt, das auch nur entfernt so ist, wie dieses Spiel.

Quelle: Playstation-Blog