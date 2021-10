Bis Januar 2022 können Abonnenten von Playstation Now The Last of Us: Part II spielen

HQ

Sony wird dem Abonnement Playstation Now am 5. Oktober einige neue Titel hinzufügen, die Nutzer streamen oder auf ihrer Playstation installieren können. Das Highlight ist ohne Frage The Last of Us: Part II, das allerdings auch nur bis zum 3. Januar in der Bibliothek des Dienstes bereitstehen wird. Weitere Games, die ab morgen via PS Now spielbar sind, sind die beiden Horrorspiele der Amnesia-Collection (The Dark Descent und A Machine For Pigs), das Taktik-Rollenspiel Desperados III, das verstrahlte MMO Fallout 76 und das JRPG Final Fantasy VIII: Remastered. Der kleine Top-Down-Survival-Shooter Yet Another Zombie Defense HD steht morgen ebenfalls bereit.

Quelle: Sony.