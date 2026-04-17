Bis Ende April können Sie Good Boy auf Disney+ ansehen

Ihr Disney+-Abonnement wird bald noch wertvoller werden, denn bis Ende April wird der aktuelle Horrorfilm Good Boy auf der Streaming-Plattform erscheinen.

Das Debüt als Teil der Hulu-Verbindung dreht sich Good Boy um einen Hund, der versucht, seinen Besitzer vor bösartigen übernatürlichen Kräften zu schützen, die das neue Zuhause bewohnen, in das das Paar gezogen ist.

Unter der Regie von Ben Leonberg ist Good Boy s Hauptstar Hollywoods neueste Hunde-Obsession, der charismatische Indy the Dog, der kürzlich unzählige Rampenlichter bei Premieren und Preisverleihungen für sich sorgte.

Was das genaue Datum betrifft, an dem Good Boy auf Disney+ erscheint, so ist der Film ab dem 25. April sichtbar. Wenn Sie unsicher sind, was Sie vom Film erwarten können, können Sie unsere spezielle Rezension lesen und sogar unten einen vollständigen Trailer ansehen.