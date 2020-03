Bis April sind alle Helden in Heroes of the Storm kostenlos spielbar

Bevor Blizzard Ende 2018 die aktive Entwicklung von ihrem teambasierten MOBA-Titel Heroes of the Storm auf ein absolutes Minimum reduzierte, wurde das Game dreieinhalb Jahre lang stark unterstützt. Das F2P-Spiel bietet mittlerweile insgesamt 88 Spielfiguren, die auf verschiedenen Karten aufeinandertreffen und um die Vorherrschaft über den sogenannten Nexus kämpfen. Die meisten dieser Helden müssen sich Spieler zuerst mit In-Game-Währung erspielen (oder harte Euros investieren), wobei in jeder Woche eine kleine Auswahl an Figuren allen Spielern zum Ausprobieren zur Verfügung steht (die darin enthaltenen Figuren rotieren entsprechend).

Wer schon immer mal bestimmte Charaktere ausprobieren wollte, der kann das jetzt kostenlos tun, da Blizzard Entertainment bis zum 2. April alle Helden freigeschaltet hat. Zuletzt kam Todesschwinge/Deathwing in das Spiel, das sich in den letzten Monaten gefühlt etwas von seiner erschütternden Krise erholt zu haben scheint. Seid ihr Fan von Heroes of the Storm?

