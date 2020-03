Birds of Prey gehen nächsten Monat in DC Universe Online gegen Lex Luthor vor

Dimensional Inc. Games nutzen die Gelegenheit, die ihnen Birds of Prey und die Emanzipation von Harley Quinn bietet, um eine neue Episode von DC Universe Online anzukündigen. Das Update soll nicht unbedingt auf den aktuellen Film abzielen, sondern eher auf die Comic-Gruppe, trotzdem ist natürlich Harley Quinn das Highlight. The Huntress, Black Canary, Poison Ivy und Oracle sind ebenfalls am Start und versuchen gemeinsam, einen zunehmend verrückten Lex Luthor aufzuhalten.

Unabhängig davon, ob ihr als Superheld oder Superschurke spielt, führen euch die Birds of Prey durch diese Missionen. Der Inhalt ist nicht komplett kostenlos spielbar, aber einige Ereignisse werden es sein. Zur Teilnahme benötigt ihr einen Charakter der Stufe 15 oder höher. Dieses Event gelangt am 16. April zu DC Universe Online.