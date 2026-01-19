Birdfys neue Futterkamera ist so fortschrittlich, dass sie den Flügelschlag eines Kolibris einfangen kann

HQ

Wir alle haben die viralen Videos von Vögeln gesehen, die in den Gärten der Menschen fressen (oder Eichhörnchen und Bären, wenn sie versuchen, schnell einen Snack zu bekommen), aber vielleicht sind Sie sich der Gesellschaft hinter vielen dieser beeindruckenden Geräte nicht bewusst. Birdfy ist ständig auf der Suche nach der nächsten großartigen Vogelfutter- und Fangkamera, und auf der CES in diesem Jahr erzählte uns der Marketingchef Prima Shi von einigen seiner preisgekrönten Geräte von der Messe.

"Das ist alles klug, weil es die Art der Kolibris erkennt. Mit dem menschlichen Auge ist es schwierig, weil Kolibris so klein, winzig und so schnell sind", erklärte Shi und erklärte uns die neue Birdfy Hum Bloom. "Das ist also 4K-Qualität. Man sieht also die kristallklare Qualität und es unterstützt Zeitlupe. Jetzt ist es also nie wieder verschwommen. Du siehst es ganz klar. Du siehst jeden Flügelteil und weißt, welcher Kolibri zu Besuch ist."

Als Shi den Designprozess dieses Geräts und anderer Birdfy-Kameras besprach, erklärte er, dass die Gesundheit der Vögel ebenso berücksichtigt wird, wie leicht es für Menschen sein wird, die Vögel beim Fressen zu sehen. "Wir sehen also, dass die traditionellen Futterspender, die Kolibri, zum Futterspender kommen und ihren Kopf hinunterwandern müssen, um zu trinken. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht das beste Bild bekommen, und ich finde, das ist für sie anstrengend. Also denken wir, warum machen wir nicht ein Blumendesign?" sagte Shi. "Also nehmen sie, was sie brauchen, und wir genießen es auch, sie zu beobachten."

Mehr von Birdfys preisgekrönter Kollektion können Sie im vollständigen Interview unten sehen: