Bird Box-Fortsetzung im neuen Trailer gezeigt

Es ist interessant, wie es fünf Jahre gedauert hat, bis Netflix eine Fortsetzung dessen produziert hat, was von vielen als die erste große Produktion des Unternehmens angesehen wird. Am 14. Juli ist es an der Zeit, in die mysteriöse Welt von Bird Box zurückzukehren, die von Monstern bevölkert ist, die die Menschen beim geringsten Anblick in den Wahnsinn treiben. Sie können sich den Trailer unten ansehen, und mit seinem neuen Slogan "Are you ready to see" verspricht Bird Box Barcelona einen intimen Blick auf das Chaos, das entsteht, wenn die schrecklichen Monster in Europa einmarschieren.

Josh Malerman, der Mann hinter dem Originalfilm, ist nicht an dieser Fortsetzung beteiligt, sondern eine Gruppe neuer kreativer Kräfte hat übernommen, um eine alternative Geschichte anzubieten, die im selben Universum spielt. Es wurde auch bestätigt, dass Sandra Bullock, die die Hauptrolle im ersten Bird Box spielte, ihre Rolle nicht wiederholen wird, und das Gleiche gilt für den Rest der Besetzung des vorherigen Films. Sie können die vollständige Zusammenfassung von Bird Box Barcelona unten lesen.

Nachdem eine mysteriöse Macht die Weltbevölkerung dezimiert hat, muss Sebastian seine eigene Überlebensreise durch die trostlosen Straßen Barcelonas bewältigen. Als er unbehagliche Allianzen mit anderen Überlebenden eingeht und sie versuchen, aus der Stadt zu fliehen, wächst eine unerwartete und noch unheimlichere Bedrohung.

Was hältst du von dem Trailer und möchtest du gerne ins Bird Box-Universum zurückkehren?