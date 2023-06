Bird Box Barcelona-Trailer lässt es wie ein gutes Spin-off aussehen

HQ

Es ist drei Wochen her, dass Alex einen Teaser-Trailer für das Bird Box-Spin-off Bird Box Barcelona geteilt hat, also ist es Zeit für einen längeren und besseren Blick auf das, was wir am 14. Juli erleben werden.

Ich spreche natürlich vom ersten "richtigen" Trailer für Bird Box Barcelona. Obwohl es nur dreißig Sekunden länger ist als der Teaser und viele der gleichen Szenen enthält, werden wir auch mit einigen neuen Szenen verwöhnt, die mehr von der Geschichte erklären und einige der intensiven und aufregenden Momente ankündigen, die auf die Ankunft der Kreaturen in Spanien warten.