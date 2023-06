Bird Box Barcelona bekommt seinen ersten Trailer

HQ

Netflix hat kürzlich den ersten Trailer zu Bird Box Barcelona veröffentlicht, dem Spin-off des Hits Bird Box aus dem Jahr 2018 mit Sandra Bullock in der Hauptrolle.

In dem neuen Film, der am 14. Juli dieses Jahres in die Kinos kommt, spielen Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva und Leonardo Sbaraglia die Hauptrollen. Es überrascht nicht, dass es in der Stadt Barcelona spielt, wo beim Ausbruch der Apokalypse Kreaturen Menschen dazu brachten, Selbstmord zu begehen.

Wir können uns vorstellen, dass es mehr von dem geben wird, was den ursprünglichen Bird Box zu einem Hit gemacht hat, aber es gibt einen Hinweis darauf, dass sich die Kreaturen in diesem neuesten Film etwas verändert haben. Schaut euch unten den Trailer zu Bird Box Barcelona an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet.