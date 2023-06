BioWare zieht Mass Effect-Statue mit Shepards Tod aus dem Verkauf

HQ

Der BioWare Gear Store hat kürzlich die neueste Statue für Mass Effect-Fans angekündigt. Es wäre der Beginn einer neuen Serie, "die an einige der wichtigsten und emotionalsten Momente der Serie erinnert".

Die Gegenreaktion der Fans hat jedoch dazu geführt, dass Vorbestellungen der Statue storniert wurden und BioWare den Verkauf des Artikels pausiert hat. Alle, die vorbestellt haben, erhalten selbstverständlich eine Rückerstattung. Es scheint, dass die Statue zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren wird, mit etwas Marketing, das für viele Mass Effect-Fans vielleicht nicht einen der dunkelsten Momente in den Spielen auszunutzen scheint.

Die Statue zeigt den Moment in Mass Effect 2, in dem Shepard aus der Normandie gesprengt und in den Tod gestürzt wird. Wie wir wissen, ist dies natürlich nicht das Ende für unseren Protagonisten, da dies gegen Ende von Mass Effect 3 kommt. Dennoch traf es bei vielen einen Nerv.

