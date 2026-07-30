BioWare-Veteranen enthüllen neues paranormales Detektivspiel The Eventide

Ehemalige Entwickler von Mass Effect, Dragon Age und The Long Walk, die Studio Reset gegründet haben, haben ihr neues Spiel vorgestellt, The Eventide. Durch die Kombination von Neon-Noir und übernatürlichen Elementen führen wir ein Team von Agenten an, das damit beauftragt ist, paranormale Ereignisse zu überwachen, zu untersuchen und zu stoppen, die durch parallele Existenzebenen verursacht werden, die in unsere eigene übergehen. Für die meisten Menschen bleiben diese Ereignisse völlig unbemerkt, aber das liegt nur an den Handlungen von The Eventide Agency.

In The Eventide Agentur unterscheiden sich deine Ermittlungen erheblich, je nachdem, welche Agenten du auf einen Auftrag setzt. Zum Beispiel wird Evelyn "Eve" Atwood, die Kryptozoologin, einen anderen Ansatz verfolgen als Sam "Brass" Hingle, der ehemalige Detektiv. Der eine ist geduldig und methodisch, konzentriert auf Biologie und Systeme, während der andere sympathischer ist und sich darauf konzentriert, Menschen zu lesen, um den Grund eines Falls zu finden. Kira, The [REDACTED], war ein weiterer Agent, der im Rahmen der Ankündigung des Spiels vorgestellt wurde und eine Wildcard im Team zeigte.

Dieses System wird von den Leuten von Studio Reset Parallax-Deduktion genannt. Es dreht sich um Perspektiven und Deduktionen, statt um die Wahrheit, die vor einem klar wird. "Wir sehen die Welt so, wie wir es müssen; nicht so, wie sie ist", sagte die Kreativdirektorin und Produzentin Kaelin Lavallee in einer Pressemitteilung. "Mit The Eventide wollten wir ein Mystery-Spiel bauen, bei dem das Lösen eines Falls nicht nur darin besteht, Hinweise zu finden. Es geht darum, die Fälle aus der Perspektive der Figuren zu erleben, um zu verstehen, was diese Hinweise bedeuten."

Das Spiel spielt in einer neon-noirfarbenen kanadischen Stadtlandschaft, die es uns ermöglicht, handgefertigte 3D-Umgebungen zu erkunden und die seltsamen Geschehnisse paranormaler Welten zu beobachten. Schau dir unten einen Vorgeschmack auf The Eventide an:

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The Eventide kann jetzt auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.