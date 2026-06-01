BioWare-Veteran enthüllt, dass geldverdienende Strategiespiele von Filmen profitieren sollten

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BioWare-Veteran Mark Darrah, der intensiv mit der Dragon Age-Reihe zusammengearbeitet hat, ist der Meinung, dass Entwickler und Publisher, um zu verhindern, dass alle AAA-Spiele bald Live-Service werden, eine geldbringende Idee aus der Filmindustrie stehlen sollten. Insbesondere sollte Gaming das Konzept der Produktplatzierung übernehmen.

"Product Placement ist momentan ein wirklich kleiner Teil von Videospielen, verglichen mit Filmen und Fernsehen," Darrah erklärt das in einem Video auf seinem YouTube-Kanal (über GamesRadar+). Er glaubt, dass dadurch Beziehungen zwischen Spielefirmen und weiteren Produkten entstehen könnte, was potenziell zu starken Einnahmequellen führen könnte, ohne sich ausschließlich auf zusätzliche Kosten für Kosmetika oder DLCs verlassen zu müssen.

"Ich denke, dass die übermäßige Abhängigkeit von Mikrotransaktionen bestimmte Genres überbetont und das Aufblühen anderer verhindert. Lohnt es sich also, darüber nachzudenken? Ich denke, das ist es. Habe ich ein großartiges Modell? Ich nicht. Noch nicht. Aber das ist etwas, das die Branche in Betracht ziehen sollte, denn nicht alles kann ein Live-Service sein, wie wir hoffentlich in den letzten anderthalb Jahren eindeutig bewiesen haben. Und wenn unsere Monetarisierung hauptsächlich von Live-Diensten stammt, laufen wir Gefahr, in einer Welt zu landen, in der es keine AAA-Spiele gibt, die keine Live-Dienste sind", sagte Darrah.

Es fühlt sich vielleicht immer noch so an, als würden uns gerade viele AAA-Live-Service-Spiele aufgezwängt, aber die jüngsten Flops haben hoffentlich vielen großen Publishern gezeigt, dass sie nicht einfach Millionen verdienen können, indem sie eine Menge Keywords zusammenfügen und es als den neuesten Helden-Shooter des Monats veröffentlichen. Product Placement klingt nach einer Möglichkeit, ordentlich Geld zu verdienen, aber wir sehen bereits Deals mit Spielen und Produkten, meist außerhalb des Gaming-Bereichs.

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