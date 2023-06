Bioware verlässt Star Wars, um sich auf Dragon Age und Mass Effect zu konzentrieren

HQ

Anfang dieses Monats berichtete Rebekah Valentine von IGN, dass Bioware sich darauf vorbereitet, Star Wars: The Old Republic auszulagern, um sich auf ihre großen Einzelspieler-Spiele zu konzentrieren. Sie hatte, wie immer, recht.

Bioware bestätigt, dass Broadsword von nun an die Entwickler von Star Wars: The Old Republic übernehmen wird. Das sind gute Neuigkeiten für diejenigen unter euch, die das MMORPG noch spielen, denn diese Entwickler werden weiterhin mehr Inhalte in das Spiel bringen und es auf dem neuesten Stand halten. Dem größten Teil des SWTOR-Teams von Bioware wurde im Rahmen dieses Übergangs auch angeboten, zu Broadsword zu wechseln, während andere leider entlassen werden müssen.

Der Grund für Letzteres ist, dass Bioware Star Wars: The Old Republic hinter sich lässt, um sich "darauf zu konzentrieren, führend bei der Entwicklung immersiver, emotional aufgeladener Einzelspieler-Spiele zu sein". Im Grunde stecken sie alles und jeden in die Entwicklung von Dragon Age: Dreadwolf und Mass Effect 4. Fantastische Neuigkeiten für einen Norweger, der diese Art von Bioware-Spielen definitiv bevorzugt.