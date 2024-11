BioWare teasert eine Enthüllung von Mass Effect im Laufe dieser Woche an

HQ

Der N7-Tag rückt wieder immer näher. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was das ist, es ist eine Feier von allem, was mit Mass Effect zu tun hat, das am 7. November stattfindet. In den letzten N7-Tagen haben wir einen neuen Blick auf das kommende Mass Effect-Spiel geworfen.

Normalerweise wird Mass Effect auch in den Tagen vor dem N7-Tag viel Liebe entgegengebracht. Wie BioWare in einem neuen Beitrag erklärt, sollten wir im Vorfeld des Tages jedoch nicht viel erwarten, da der Entwickler mit der Veröffentlichung von Dragon Age: The Veilguard beschäftigt war. Wir werden aber an dem Tag noch etwas holen.

Wir sind uns nicht ganz sicher, was das ist, aber BioWare beschreibt es als "ein bisschen Spaß". Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir keine großen Enthüllungen für das neue Mass Effect bekommen werden, und wir werden auch keine substanziellen Informationen sehen. Vielleicht noch ein kleiner Teaser, aber ansonsten könnte BioWare riskieren, den Glanz von Dragon Age: The Veilguard zu übernehmen.