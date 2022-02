Bioware steckt eigenen Aussagen zufolge "mitten in der Produktion" von Dragon Age 4

HQ

2018 kündigte EA Dragon Age 4 an, doch bislang wollten die Entwickler bei Bioware keine relevanten Informationen zu diesem Projekt kommunizieren. In einem Artikel informiert uns der General Manager Gary McKay darüber, dass die nächste Installation der Reihe noch einen weiten Weg vor sich habe:

"Wir sind mitten in der Produktion vom nächsten Dragon Age, was ein tolles Gefühl ist. Unser Entwurf wurde letztes Jahr fertiggestellt und wir konzentrieren uns nun darauf, unsere Vision zu verwirklichen: fantastische Umgebungen, tiefgründige Charaktere, starkes Gameplay, eine wirkungsvolle Handlung, emotionale Filmsequenzen - und vieles mehr. Die Blaupause für das Spiel wird von allen verstanden und das Team ist fokussiert."

Die Grundlage des Rollenspiels ist demnach vorhanden, doch alles Weitere befindet sich in Arbeit. Vermutlich hätte das Spiel jetzt erst angekündigt werden sollen, denn es hört sich nicht so an, als würden wir das Game nächstes Jahr zu Gesicht bekommen. McKay zufolge dürfen die Fans von nun an aber immerhin mit regelmäßigeren Updates rechnen, in denen die Fortschritte der Entwicklung kommentiert werden: "Im Verlauf des Jahres werdet ihr mehr vom Dragon-Age-Team in [Artikeln] und auf Social-[Media] hören."