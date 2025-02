BioWare-Mitbegründer erklärt seinen Plan, EA von innen zu übernehmen

HQ

BioWare-Mitbegründer Greg Zeschuk verließ das Unternehmen bereits 2012, aber bevor er BioWare verließ, hatte er die Hoffnung, EA von innen zu übernehmen. Ein großer Traum, sicherlich, aber einer, den er nur mit einem Plan verwirklichen wollte.

Im My Perfect Console Podcast (via Time Extension) sprach Zeschuk darüber, dass BioWare 2007 von EA gekauft wurde und dass er es nicht mochte, für ein so großes Unternehmen zu arbeiten. "EA gibt dir genug Seil, um dich aufzuhängen", sagte er. "Man muss lernen, innerhalb der Struktur zu arbeiten, und ich denke, wir haben es ziemlich gut gemacht, wenn man sich die Mass Effects ansieht, die da rausgekommen sind... Aber man muss verstehen, wie man in einem großen Unternehmen arbeitet. Und das war für mich das Ende. Es war wie: 'Oh, ich mag keine großen Unternehmen.' Im zweiten Jahr wusste ich also, dass ich irgendwann gehen würde. Ich wusste nur nicht, wann."

Zeschuk fuhr fort, dass große Unternehmen nur "Eigentum ausbeuten können". Er argumentierte, dass sie mehr vom Geld getrieben seien als alles andere, während er feststellte, dass er es mehr liebte, Spiele zu machen.

Zeschuk arbeitete jedoch noch ein paar Jahre für EA, zwei dieser Jahre bei Star Wars: The Old Republic, dem MMO, von dem er hoffte, dass es ein Megahit werden würde. "Wenn es super erfolgreich gewesen wäre, super duper erfolgreich, hätten Ray [Muzkya] und ich wahrscheinlich ein Angebot gestartet, um zu versuchen, EA von innen heraus zu übernehmen", sagte er. "Aber es mussten etwa 2 Milliarden Dollar pro Jahr erfolgreich sein. Aber es hat nicht geklappt."

Star Wars: The Old Republic entwickelte sich zu einem erfolgreichen MMO, vor allem mit dem erzählerischen Flair, für das BioWare bekannt ist, aber es war nicht groß genug, um EA zu kaufen. Vielleicht wäre es nie zu etwas geworden.