Bioware: Mass Effect 4 wird fotorealistische Grafiken haben

Dragon Age: The Veilguard überraschte viele mit einem Design, das sich eher cartoonartig und reduziert als fotorealistisch anfühlte. Wenn Sie unseren Testbericht lesen, wissen Sie, dass wir dies als etwas ausschließlich Positives angesehen haben, aber das hält uns nicht davon ab, uns zu fragen, was die Zukunft für Mass Effect 4 bereithält.

Nur weil der Stil in einem Fantasy-Abenteuer mit etwas mehr herausgezoomtem Gameplay richtig war, heißt das nicht, dass er in einem düsteren Third-Person-Shooter mit einem ausgeprägten Rollenspiel-Setup wie Mass Effect genauso gut funktionieren würde. Und das wird es auch nicht.

Via X beantwortet Michael Gamble, Projektleiter für Mass Effect 4, eine Frage zur Grafik im nächsten Mass Effect und schreibt, dass "Mass Effect fotorealistisch ist und so lange sein wird, wie ich es laufen lasse". Und damit wissen wir es.

Im Gegensatz zu Dragon Age: The Veilguard, das mit der Frostbite Engine von DICE entwickelt wird, wird Mass Effect 4 mit der Unreal Engine 5 erstellt, was dafür sorgt, dass Bioware in der Lage sein wird, ein visuelles Prunkstück zu bieten.