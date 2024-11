BioWare konzentriert sich nun voll und ganz auf das nächste Mass Effect-Spiel

HQ

Dragon Age: The Veilguard ist jetzt verfügbar, und ob du es als eine Rückkehr zu BioWares alten Stärken ansiehst oder als ein Fan, der zweifelt, ob der Titel der Serie gerecht wird, bleibt das neue RPG ein heiß diskutiertes Thema.

Da es nun veröffentlicht ist, richtet BioWare bereits seine Aufmerksamkeit darauf, von der Fantasy-Welt von Dragon Age zur Weltraumoper von Mass Effect überzugehen.

Im Gespräch mit dem Rolling Stone verriet John Epler, Creative Director von Dragon Age: The Veilguard, dass es keinen DLC für das Spiel geben wird, da BioWare nun mit dem neuen Mass Effect-Spiel alle Mann an Deck hat.

Epler verriet nichts Neues über Mass Effect, aber er sprach ein wenig darüber, dass das Studio zu einer Art Multiplayer-Gameplay zurückkehrt. "Es ist möglich, eine starke Geschichte in einem Multiplayer-Spiel zu erzählen", sagte er. "Es ist lustig, denn die Spiele, die ich in meiner Freizeit am meisten spiele, sind eigentlich Multiplayer-Spiele. Aber wenn es darum geht, diese Welten und Erlebnisse zu erschaffen, liebe ich den Fokus, den man im Einzelspielermodus haben kann."

Daher können wir annehmen, dass das kommende Mass Effect, sei es Teil 4, 5 oder wie auch immer man es nennen mag, im Einzelspielermodus veröffentlicht wird, ähnlich wie Dragon Age: The Veilguard.

Allerdings könnte es auch Raum für einen Mehrspielermodus geben, ähnlich dem, den wir aus Mass Effect 3 kennen.