BioWare hätte so groß wie Steam sein können, hat aber die Gelegenheit verpasst, The Witcher zu verkaufen

Erinnern Sie sich noch an den BioWare-Store? Wahrscheinlich nicht, da es sich um einen dieser anderen PC-Marktplätze handelte, der nicht Steam war, aber dennoch versuchte, der Ort zu sein, an dem Sie Ihre Spiele kaufen konnten. Vor langer Zeit hätte der Store von BioWare jedoch ein wichtiger Konkurrent auf dem PC-Markt sein können.

In einem alten Interview, das kürzlich wieder online aufgetaucht ist, erinnerte sich der ehemalige Designer Rob Bartel daran, wie der BioWare-Store der Ort gewesen sein könnte, an dem The Witcher verkauft werden konnte. "Wir haben sie alle abgelehnt", sagte Bartel. "Ich habe Angst, dass es die Marke BioWare verwässern würde. Wir ärgern uns jetzt selbst."

Zu sagen, dass der BioWare-Store so groß wie Steam hätte sein können, ist vielleicht etwas übertrieben, aber wenn die Verbindung zwischen CD Projekt Red und BioWare eng geblieben wäre, wer weiß, wohin diese Partnerschaft hätte führen können.