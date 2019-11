Bioware feiert N7-Day in Anthem mit Mass-Effect-Skins

Heute ist der 7. November, der offizielle "N7-Day". Bioware feiert an diesem Tage schon seit 2012 das Mass-Effect-Franchise und weil sie derzeit mit Anthem beschäftigt sind, gibt es eben dort intergalaktische Neuigkeiten. Ein kleines Update hat gestern vier kostenpflichtige Skins im Design der ikonischen Alienrassen aus der Sci-Fi-Soap eingeführt, mit denen ihr eure Javelins optisch anpassen dürft. Wer seinen oder ihren Ranger, Storm, Interceptor oder Colossus in einen Turianer, Asari, Quarianer oder Kroganer verwandeln möchte, zahlt knapp acht Euro an Premium-Währung pro Skin. Wie feiert ihr den N7-Day?