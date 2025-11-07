BioWare feiert den N7-Tag mit der Ankündigung, dass die Entwicklung von Mass Effect 4 immer noch stark voranschreitet

HQ

Heute ist der 7. November, ein Datum, das vielleicht nicht mehr ganz so glänzend ist, aber unter Mass Effect -Fans ist es als N7-Tag bekannt (benannt nach der militärischen Klassifizierung N7 des Mass Effect -Universums). Nach dem Flop von Mass Effect: Andromeda im Jahr 2017 und der scheinbar endlosen Entwicklung des nächsten Mass Effect ist die Aufmerksamkeit jedoch nicht mehr so groß.

BioWare ist normalerweise gut darin, den Tag in Szene zu setzen und tut dies auch 2025 wieder, aber nicht mit irgendwelchen aufregenden Ankündigungen oder Kampagnen, sondern mit einem offenen Brief, in dem der Executive Producer schreibt, dass die Entwicklung des nächsten Spiels weitergeht:

"Die Wahrheit ist, dass die letzten Jahre eine unglaublich arbeitsreiche Zeit bei Bioware waren. Aber derzeit konzentriert sich das Team ausschließlich auf Mass Effect. Wir haben eine Menge Universum abzudecken, viele Funktionen zu entwickeln und viele Romanzen, die wir uns ausdenken müssen. Wir sind begeistert von dem, was wir aufbauen, und wir versprechen Ihnen: Wenn wir fertig sind, wird es eine Menge Spaß machen, es zu zeigen. Bis dahin danke ich euch für eure Geduld, denn ihr dürstet alle nach Neuigkeiten und ich sehe, dass ihr in meinen Tweets nach geheimen Bedeutungen sucht (okay, manchmal haben sie eine geheime Bedeutung)."

Aber das ist nicht das einzige Projekt, das in Arbeit ist. Wir wissen auch, dass Amazon an einer TV-Serie arbeitet. Auch dazu bekommen wir keine neuen oder spannenden Infos, aber immerhin wird es erwähnt:

"Über das nächste Spiel hinaus gibt es noch mehr, worauf man sich freuen kann. Ich habe noch nicht viel darüber gesprochen, aber Sie haben vielleicht schon ein bisschen was über eine TV-Serie gehört? Wir haben dabei eng mit Amazon zusammengearbeitet und sind wirklich gespannt auf das, was sich das talentierte Team dort einfallen lässt."

Abgesehen von einigen kosmetischen DLCs für Apex Legends und Skate scheint es sonst nichts Aufregendes auf diesem eher lauwarmen N7 Day zu geben, aber wir sind froh, dass die Entwicklung voranschreitet und wir hoffen, dass das nächste Mass Effect das sein wird, was sowohl die Serie als auch BioWare brauchen, um die Popularität wiederzuerlangen, die sie in ihrer Blütezeit genossen haben.