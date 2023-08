Bioware entlässt 50 Mitarbeiter

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Bioware nicht mehr der Moloch ist, der es einmal war. Das Studio hatte bereits vor Anthem und Mass Effect: Andromeda einige seiner Fans verloren, so dass viele befürchteten, dass ein doppelter Schlag dazu führen würde, dass Electronic Arts es schließen würde. Das könnte einer der Gründe sein, warum das, was wir vorerst nur Mass Effect 4 nennen, schon vor Jahren angekündigt und gezeigt wurde, obwohl sich die Leute bereits fragten, warum Dragon Age: Dreadwolf so lange dauerte. Nun, wir haben schon einmal gesehen, wozu diese Art von Einstellungsrausch und ein gespaltener Fokus oft führen, also war es nur eine Frage der Zeit, bis wir die Ankündigung von heute Abend erhalten.

Gary McKay, General Manager von Bioware, hat angekündigt, dass das Studio etwa 50 Mitarbeiter entlassen wird. Die Begründung dafür mag für manche etwas seltsam erscheinen:

"Um den Anforderungen unserer kommenden Projekte gerecht zu werden, uns weiterhin an den höchsten Qualitätsstandard zu halten und sicherzustellen, dass BioWare in einer sich schnell entwickelnden Branche weiterhin erfolgreich sein kann, müssen wir zu einem agileren und fokussierteren Studio übergehen. Es wird unseren Entwicklern ermöglichen, schnell zu iterieren, mehr Kreativität freizusetzen und eine klare Vision davon zu entwickeln, was wir entwickeln, bevor die Entwicklung anläuft."

Auch wenn es seltsam erscheinen mag, zu verkleinern, damit Dragon Age: Dreadwolf und Mass Effect 4 schneller ankommen, macht es Sinn, wenn man sich ansieht, was ich von Quellen im Studio gehört habe. Ich habe in den letzten Jahren mit mehr als 10 Leuten bei Bioware gesprochen, und alle haben gesagt, dass einer der Hauptgründe dafür, dass Dragon Age: Dreadwolf so lange dauert, darin besteht, dass es zu viele Köche in der Küche gibt. Das Projekt wurde im Grunde ein paar Mal neu gestartet, was bedeutet, dass Kernsysteme neu erstellt und/oder hinzugefügt werden müssen. Dies hat offenbar ungewöhnlich lange gedauert, da Genehmigungen und Ideen "anstrengend" viele Schritte durchlaufen müssen, so dass die vielen Teile des Teams auf ihren Händen sitzen und auf grünes Licht warten.

Das ist also eine gute - eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass 50 Leute ihren Job verlieren werden (hoffentlich finden sie sehr schnell einen neuen bei einem anderen EA-Studio oder anderswo). Die gute Nachricht ist, dass dies hoffentlich bedeutet, dass die Entwicklung von Dragon Age: Dreadwolf und Mass Effect 4 in Zukunft viel besser und schneller voranschreiten wird.