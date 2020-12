Bioware bereitet Überraschung zu Dragon Age 4 bei den Game Awards vor

You're watching Werben

Man kann nicht wirklich sagen, dass wir mit Informationen überschüttet wurden, seitdem das nächste Dragon Age bei den Game Awards im Jahr 2018 enthüllt wurde. Erst vor ein paar Monaten haben wir erste Konzeptzeichnungen von EA erhalten, doch die entstehen auch ganz am Anfang der Entwicklung. Letzte Woche hat Bioware gleich vier Kurzgeschichten veröffentlicht, die den Fans tiefer in die Spielwelt hineinziehen sollen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass es auf den Game Awards 2020 einen "besonderen Blick" auf das Projekt geben wird, das wir Dragon Age 4 nennen. Die Show beginnt nächste Woche am 11. Dezember, um 01:00 Uhr deutscher Zeit. Wer sich auf ein Wiedersehen mit Solas freut, der könnte vielleicht eine lange und interessante Nacht vor sich haben.

Aufzählung der vier neuen Dragon-Age-Bücher