Bioshock-Serie bei 34 Millionen Verkäufen

Diese Woche hat uns 2K in einer Pressemitteilung darüber informiert, dass die Bioshock-Serie offiziell zurückkehrt. Federführend ist ein neues Studio namens Cloud Chamber, an dessen Spitze nicht der Serienersteller Ken Levine steht. Obwohl Bioshock Infinite viele Jahre lang durch die Entwicklungshölle ging und ein kleines Vermögen gekostet haben dürfte, hagelte es vielerorts Lob für das Action-Adventure und das hat sich entsprechend auf die Verkaufszahlen der Serie ausgewirkt.

Die neue Studiomanagerin Kelley Gilmore konnte GamesRadar gegenüber in einem Interview bestätigen, dass sich die Serie im Laufe der Jahre insgesamt 34 Millionen Mal verkauft hat: "Seit der letzten Veröffentlichung ist eine Weile vergangen, aber Bioshock ist immer noch eines der beliebtesten, von Kritikern hochgelobten und am höchsten bewerteten Franchise der letzten Konsolengeneration. Die [Marke] hat über 34 Millionen Einheiten verkaufen können [...] und Cloud Chamber ist geehrt und sehr aufgeregt, das nächste großartige Spiel in der Serie zu entwickeln."