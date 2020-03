Bioshock, Xcom 2 und Borderlands zielen alle auf Nintendo Switch ab

In Nintendos neuester Direct-Sendung gab es einige interessante Ankündigungen aus dem Hause 2K Games. Switch-Besitzer werden bald in der Lage sein, Bioshock: The Collection, Xcom 2 und die Borderlands: Legendary Collection zu spielen. All diese Titel werden am 29. Mai auf der Hybridkonsole landen.

Die Bioshock-Sammlung bringt Spieler zurück nach Rapture, beziehungsweise ins luftige Columbia, wo sie Bioshock: Remastered, Bioshock 2: Remastered und Bioshock Infinite (zusammen mit allen jeweils verfügbaren Einzelspielerinhalten) genießen können. Die ersten Kapitel jedes Spiels werden auf einer 16-GB-großen Cartridge ausgeliefert, der Rest und die Zusatzinhalte müssen selbstständig via Internet heruntergeladen werden.

Das Strategiespiel Xcom 2 wird ebenfalls mit einer Reihe von DLCs ausgeliefert werden. Das Resistance-Warrior-Pack, Anarchy's Children, Alien Hunters und Shen's Last Gift werden die klobige Erweiterung War of the Chosen begleiten. Das Spiel wird auf eine kleine 8-GB-Cartridge gepresst, 24 GB müsst ihr für die restlichen Inhalte auf eurer eigenen Speicherkarte reservieren.

Schließlich wäre da noch The Borderlands Collection, das die ersten beiden Spiele sowie The Pre-Sequel enthält. In dieser Sammlung wird auf der 8-GB-großen Cartridge lediglich das erste Spiel enthalten sein, zumindest ein Teil davon. Die restlichen Spieldaten (6,6 GB) müsst ihr selbst herunterladen, die beiden Folgekapitel ziehen weitere 35 GB von eurer Switch ab.