Bioshock: The Collection kommt womöglich zur Nintendo Switch

Wir haben erst vor kurzem erfahren, dass 2K Games ein neues Bioshock-Abenteuer plant und das wird auch langsam Zeit. Zuletzt haben wir 2016 die ziemlich umfangreiche Gesamtausgabe Bioshock: The Collection für PC, Playstation 4 und Xbox One erhalten, in der das Originalspiel sowie Bioshock 2 und Bioshock Infinite in überarbeiteter Fassung mit allem DLC enthalten waren (was fehlt ist der Multiplayer von Bioshock 2, den wahrscheinlich niemand vermisst). Diese Kollektion könnte vielleicht bald zur Nintendo Switch gelangen, denn die taiwanesische Behörde Game Software Rating Regulations einen Blick darauf geworfen hat.

Das ist zwar nicht mit einer offiziellen Bestätigung gleichzusetzen, ist in der Regel jedoch ein gutes Anzeichen dafür, dass eine formelle Ankündigung kurz bevorstehen könnte. Es ist aus diesem Grund nicht abwegig, mit einer baldigen Veröffentlichung zu rechnen. Hoffentlich erfahren wir bald mehr.

Quelle: Destructoid.