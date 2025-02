Bioshock Infinite, Wolfenstein: Youngblood und Deus Ex kommen diesen Monat zu Prime Gaming Ein anderer Abonnementdienst kündigt die Reihe von Spielen an, die in seinen Katalog aufgenommen werden.

HQ Amazon Prime Gaming wird im Februar 20 neue Titel in seinen Katalog aufnehmen, darunter Spiele aus kultigen Franchises wie Bioshock, Deus Ex und Wolfenstein. Es gibt auch viele Indie-Lieblinge wie AK-xolotl: Together, Sands of Aura und The Talos Principle: Gold Edition. Viele dieser Spiele sind relativ älter, aber wenn Sie noch nicht die Gelegenheit hatten, sie zu spielen, können Sie sie sich schnappen, um sie zu behalten, solange Sie eine Amazon Prime-Mitgliedschaft haben. Wenn Sie Ihre Festplatte nicht mit zusätzlichen Spielen überladen möchten, können Sie mit Amazon Luna Spiele wie Devil May Cry 5 und RIDE 4 über Ihren Fire TV spielen. Amazon Prime Gaming verfügt zwar nicht über den gleichen Katalog wie die Abonnementdienste von Xbox oder PlayStation, aber es kann hier und da das eine oder andere Juwel gewähren, und es lohnt sich zu überprüfen, ob Sie sowieso bereits für Prime bezahlen.