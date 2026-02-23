Bioshock Filmveröffentlichung zeitgleich mit "Neue Inkarnationen des Spiels"

Zwischen Schreibstreiks, Schauspielstreiks und anderen Filmen, die für Regisseur Francis Lawrence Vorrang haben, könnte es Zweifel geben, ob der Bioshock Film jemals das Licht der Welt erblicken wird. Produzent Roy Lee weiß jedoch, dass sowohl Netflix als auch Take-Two diesen Film sehen wollen, und sie wollen ihn eher früher als später veröffentlichen.

Im Gespräch mit Collider erklärte Lee, dass der Bioshock -Film schon vor einiger Zeit hätte entstehen können, aber Francis Lawrence sich mit anderen Projekten beschäftigt habe. "Wir hätten ihn vor ein paar Jahren machen lassen, aber dann sind andere Filme dazwischengekommen, einer ist Der lange Weg und der andere das Prequel zu Die Tribute von Panem, das diesen Dezember erscheint," erklärte Lee. "Wir warten nur noch darauf, dass [Lawrence] die Postproduktion fertigstellt, weil er mindestens bis September daran arbeiten wird und dann wieder einsteigen wird."

"Ich weiß, dass Netflix und Take-Two sehr gespannt darauf sind, den Film erscheinen zu sehen, weil sie wollen, dass die Veröffentlichung mit einigen der möglichen neuen Versionen des Spiels zusammenfällt." Lee fuhr fort und ließ das interessanteste Detail seines Zitats fallen. Lee war nicht zuversichtlich genug zu sagen, dass Bioshock nächstes Jahr mit den Dreharbeiten beginnen könnte, aber wenn Lawrence bis September das Prequel zu The Hunger Games abschließt, besteht eine Chance.

Wir wissen nicht, wann das nächste Bioshock -Spiel von Take-Two erscheint, aber wir wissen, dass es seit Jahren in verschiedenen Iterationen ist. Wenn der Bioshock -Film dazu dient, das Spiel zu bewerben oder umgekehrt, könnten wir vielleicht mit einer Veröffentlichung irgendwo im Kalenderjahr 2028 für beide rechnen? Das ist reine Spekulation, aber das Spiel und der Film müssen doch irgendwann herauskommen, oder?