Bioshock Film basiert auf dem ersten Spiel

Ein weiteres Update gibt es für die lang erwartete abendfüllende Adaption von Bioshock. Der Film, der sich seit Jahren in der Entwicklung befindet und nie wirklich viel gebracht hat, wird irgendwann auf Netflix erscheinen, und jetzt haben wir eine Vorstellung davon, was wir von ihm erwarten können.

Während eines Interviews mit The Direct kommentierte Produzent Roy Lee das Projekt und bestätigte, dass es auf dem Originalspiel basieren wird.

"Netflix möchte, dass wir alles unter Verschluss halten. Aber es wird definitiv auf dem ersten 'Bioshock '-Spiel basieren."

Er sprach auch ein wenig darüber, wie sich der Film entwickelt und erklärte, warum es so lange gedauert hat, ihn gleichzeitig zu drehen.

"Nun, 'The Long Walk' wurde Realität, weil 'Bioshock ' sich ein wenig verzögerte und wir etwas mehr Drehbucharbeit leisten mussten. Und während das Drehbuch fertig war, drehten wir 'The Long Walk', und er war bereits fest entschlossen, den nächsten 'Hunger Games'-Film zu machen. Und so wartet es nur auf ihn, wenn die 'Tribute von Panem' fertig sind, und am Drehbuch wird gerade gearbeitet."

Es gibt noch kein Premierendatum für Bioshock, was bedeutet, dass Sie für den Film absolut nicht den Atem anhalten sollten, selbst wenn Sie dieses positivere Update im Hinterkopf haben.