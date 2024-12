Bionic Bay erscheint im März für PC und PS5

Im Rahmen des Day of the Devs: The Game Awards Edition Showcase haben die Entwickler Pyschoflow Studio und Mureena Oy gerade das Veröffentlichungsdatum für den kommenden Puzzle-Plattformer Bionic Bay bekannt gegeben.

In diesem Spiel dreht sich alles um den Einsatz eines Teleportationswerkzeugs, um einer uralten biomechanischen Welt voller Fallen, Gefahren und verborgener Geheimnisse zu entkommen. Im Wesentlichen musst du ein physikbasiertes System zum Wechseln und Zurückspulen verwenden, um den tödlichen Gefahren auszuweichen, die die ganze Welt übersäen, um die Rettung zu erreichen. Unnötig zu erwähnen, dass das Spiel ein ziemlich schnelles und herausforderndes Erlebnis ist, eines, das für Speedrunning gemacht ist und dennoch auffällige und auffällige Umgebungen und den Einsatz von Kunst bietet.

Da Bionic Bay auf PC und PS5 erscheinen soll, wurde nun bestätigt, dass das Spiel am 13. März 2025 erscheinen wird. Dies wurde im neuesten Trailer angemerkt, den Sie unten sehen können, sowie in einer Reihe zusätzlicher Screenshots, die das stressige, aber atemberaubende Gameplay zeigen.