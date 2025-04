HQ

Es ist immer eine Freude, von einem Videospiel angenehm überrascht zu werden. Ich neige dazu, dass es heutzutage immer seltener passiert, aber Mureena Oy und Psychoflow Studio Bionic Bay ist ohne Zweifel ein Spiel, das mich überrascht hat. Ohne mir vorzugreifen, möchte ich gleich sagen, dass dies ein Spiel ist, das seinen Stil und sein Thema sehr gut auf den Punkt bringt und ein Erlebnis bietet, das unterhaltsam und herausfordernd ist, obwohl es an vielen Stellen auch recht rudimentär ist. Verschwenden wir also keine weitere Zeit und tauchen wir in die Frage ein, warum Bionic Bay deine nächste Plattform-Obsession werden könnte.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Bionic Bay ist ein rasanter Puzzle-Plattformer, der einem Wissenschaftler folgt, der sich nach einem katastrophalen Experiment in einer biomechanischen Welt wiederfindet und über bemerkenswerte Fähigkeiten verfügt. Mit diesen Fähigkeiten geht es darum, durch die gefährliche Welt zu hüpfen, zu hüpfen und zu springen, um den Rest deines Teams zu finden, herauszufinden, was schief gelaufen ist, und auch einen Ausweg zurück in eine vertraute Realität zu finden. Stell dir im Wesentlichen einen flüssigen und harten Plattformer wie Dustforce oder Celeste vor und kombiniere das jetzt mit physikbasierten Rätseln, ähnlich dem, was du in Portal finden würdest, und das alles aus einer Perspektive und in 2,5D-Levels, die Inside oder Limbo ähneln. Das mag nach einer verwirrenden Kombination klingen, aber in der Praxis funktioniert es wie ein Zauber.

Das Gameplay von Bionic Bay dreht sich hauptsächlich um die wichtigsten Plattformtechniken. Auch hier handelt es sich um ein reines 2,5D-Spiel, was bedeutet, dass du dir keine Sorgen um die Präzision machen musst, die mit der Bewegung in einer dritten Dimension einhergeht. Stattdessen wird großer Wert auf die Überwindung von scheinbar unmöglichen Lücken, absurd chaotischen Fallen und Gefahren sowie stressigen, zeitlich begrenzten Begegnungen gelegt. Um dies zu tun, kannst du grundlegende Bewegungsaktionen wie Laufen, Springen, Rollen, Greifen an Vorsprüngen und eine Kombination aus all diesen verwenden, um etwas kompliziertere Bewegungstechniken freizuschalten, wie z. B. Rollen vor dem Springen und dann Tauchen in der Luft, um deine Sprungweite massiv zu verlängern. Hinzu kommt eine Reihe von Spezialfähigkeiten, die du auf der Reise aufnimmst, darunter die Verschiebung der Schwerkraft, die Fähigkeit, mit Objekten zu interagieren und die Plätze zu tauschen, das Abprallen bestimmter Laser und Gefahren wie einem Flipper und vieles mehr. Es mag wieder einmal komplex erscheinen, aber in der Praxis fließt es unglaublich gut und bietet genau die richtige Menge an Herausforderung, damit du dich nicht zu überfordert fühlst und dennoch ein schönes Erfolgserlebnis hast, wenn du ein Level abschließt.

Mureena und die Leute von Pyschoflow haben mit dem Leveldesign von Bionic Bay Wunder vollbracht. Jedes Level bietet etwas anderes, das es zu meistern und zu überwinden gilt, und hält den Spieler bei jedem Schritt der Reise auf Trab. In dieser Hinsicht ist es ein bewundernswerter Plattformer, weil man sich nie langweilt oder zu vertraut mit dem wird, was präsentiert wird. Das liegt zum Teil auch an der exzellenten künstlerischen Leitung, die Ebenen und eine Ästhetik umfasst, die mit extravaganten und lebendigen Farben immer wieder ins Auge sticht. Für eine biomechanische Welt, die viele dunklere Farben verwendet, bedeutet die Art und Weise, wie der Entwickler mit Farben, Schatten und leuchtenden hellen Elementen spielt, dass Bionic Bay Sie visuell nie im Stich lassen wird.

Während das Plattforming, der Kunststil und die Levelstruktur von höchster Qualität sind, hat Bionic Bay ein wenig zu kämpfen, wenn es um Audio und Erzählung geht. Apropos Letzteres: Es gibt keine Dialoge in diesem Spiel und wenig bis gar keinen Text, was bedeutet, dass die Geschichte eher etwas ist, das man aus der Welt um den Charakter herum interpretiert. Dies wird nicht ganz so effektiv gehandhabt, wie es sein könnte, und im Laufe des Spiels beginnt man, über die Geschichte hinwegzusehen und sich einfach in dem großartigen und aufregenden Jump'n'Run und dem herausfordernden Gameplay zu sonnen. Das Gleiche gilt auch für den Ton. Ohne die Hilfe einer Erzählung und Dialoge hat der Ton Mühe, sich abzuheben, und ist letztendlich ziemlich anonym und vergesslich.

Aber nochmals, man kommt nicht zu einem Spiel wie Bionic Bay für eine audiovisuelle Präsentation im gleichen Ausmaß wie z.B. Planet of Lana oder Ori and the Blind Forest. Dies ist ein Spiel für diejenigen, die ein spannendes und straffes Jump'n'Run suchen, und in dieser Hinsicht übertrifft das Spiel mit Bravour. Die Entwickler stellen fest, dass dies der Traum eines jeden Speedrunners ist, und es ist schwer, das zu bestreiten, auch wenn ein normaler Spieler Freude daran haben wird, einfach in seinem eigenen Tempo durch das Spiel zu tuckern, das dank der gut ausgefeilten Plattform- und Bewegungssysteme und des großartigen Leveldesigns in der Regel recht schnell sein kann. Wenn du dies mit dem Online-Support kombinierst, der es dir ermöglicht, gegen andere Spieler in diesen herausfordernden und flüssigen Levels anzutreten und sogar deine Punktzahl in den Bestenlisten zu erzielen, wird immer klarer, dass dies ein Top-Spiel für Fans anspruchsvollerer Plattformer sein wird.

Bionic Bay und seine harte und anspruchsvolle Action wird nichts für die Jump'n'Run-Fans da draußen sein, die sich in der Freude von Spyro the Dragon oder Kirby sonnen, aber diejenigen, die die erhöhte Herausforderung genießen, die von Crash Bandicoot und Spielen wie Mario Maker ausgeht, werden sich absolut in dieses Spiel verlieben. Aus Sicht des Gameplays und des Leveldesigns tut es genug, um sich abzuheben, während die künstlerische Ausrichtung und die Grafik weiterhin deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen und halten. Sicher, es könnte aus erzählerischer Sicht ein wenig mehr Fokus gebrauchen, um die Kampagne unvergesslicher zu machen, und der Ton und der Soundtrack sind bestenfalls brauchbar, aber abgesehen von diesen kleineren Problemen beeindruckt Bionic Bay und ist absolut ein Spiel, das Plattformer-Fans im Auge behalten sollten.