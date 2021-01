Biomutant hüpft Ende Mai um den Baum des Lebens

You're watching Werben

2017 hat uns Experiment 101 Biomutant vorgestellt, wir haben damals ganz frühe Gameplay-Eindrücke vom schwedischen Team zu Gesicht bekommen. Seit 2019 wird das Action-Game, das Kung-Fu-Kampfkunst mit individualisierbaren Hamstern vermischt, von den Spielern erwartet, doch erst jetzt kennen wir den Termin. Wie THQ Nordic gerade ohne weitere Informationen via Pressemitteilung meldete, erscheint der Titel am 25. Mai auf PC, PS4 und Xbox One. In den kommenden Wochen wollen sie uns mehr zum Spiel verraten, bis dahin sei auf die überteuerten Vorverkaufseditionen verwiesen.