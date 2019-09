Binding of Isaac-Entwickler trennt sich nach Kontroverse von Nicalis

Publisher Nicalis steht momentan in keinem guten Licht dar, nachdem Kotaku berichtete, wie die Publisher mit Enter the Gungeon's-Entwickler David Crooks umgingen. Laut Bericht stimmte Crooks zu, den PS4-Port des Spiels mit Hilfe von Nicalis zu veröffentlichen.

''Es gab einen kurzen Kontakt bei dem es darum ging ihnen dabei zu helfen es zusammenzustellen, dann haben wir nie wieder etwas über die Abmachung gehört,'' erzählt Crooks Kotaku. ''Ich glaube Devolver hat sie sogar einige Male angesprochen, doch wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Durch die mangelnde Kommunikation waren wir gezwungen fortzufahren, im Endeffekt haben wir einen anderen Partner gefunden der uns bei der Portierung half.''

Vier externe Entwickler sowie sieben ehemalige Nicalis-Mitarbeiter wurden von Kotaku angeschrieben, wodurch viele weitere Geschichten zum Thema ''Ghosting'' herauskamen.

Im Laufe des Berichts rückt auch Gründer und Präsident Tyrone Rodriguez in dern Vordergrund. Laut ehemaligen Mitarbeitern soll dieser rassistische Witze gemacht und sie zum Trinken unter Druck gesetzt haben. Kotaku teilte zusätzlich Skype-Nachrichtenverläufe, in denen Rodriguez antisemitische Äußerungen, behindertenfeindliche Beleidigungen sowie rassistische Witze von sich gab.

''Spiele zu entwickeln und zu veröffentlichen ist ein Traum für fast 20 Mitarbeiter bei Nicalis. Einige Teile unseres Teams sind fast ein Jahrzehnt bei der Firma angestellt und wir arbeiten hart um eine Umgebung zu erschaffen, in der wir unsere Mitarbeiter mit Respekt behandeln. Sie sind das was unsere Firma ausmacht,'', so Nicalis' Aussage zu der Angelegenheit.

''Wir verzeihen kein missbräuchliches Verhalten oder Diskriminierungen und haben Leute von überall. Wir hoffen auf einen weiterführenden Erfolg für unser internes Team und unsere externen Entwickler.''

''Im Bezug auf die Firmen mit einem beiderseitig wirksamen NDA mit Nicalis, Devoler (Publisher von Enter the Gungeon) und The Game Bakers (Entwickler von Furi), können wir nur sagen, dass wir niemals Veröffentlichungs-Vereinbarungen mit ihnen unterschrieben haben.''

Der Binding of Isaac-Entwickler Edmund McMillen hat bereits zusammen mit Nicalis an Portierungen und Remakes gearbeitet. Als Kotaku mit McMillen Kontakt aufnahm, verdeutlichte dieser dass er ''nicht mehr weiter mit Nicalis zusammen an der Portierung von The Legend of Bum-bo, oder anderen Konsolenversionen von Mewgenics arbeiten'' wird.

''Binding of Isaac: Repentance wird wie geplant veröffentlicht werden, das Team hat mit ganzem Herzen an der Erweiterung gearbeitet und steht kurz vor der Veröffentlichung.''

Entwickler die bereits mit Rodriguez zusammengearbeitet haben, erklärten im selben Bericht dass sie zu viel Angst hatten etwas zu sagen, durch seinen großen Einfluss im Indie-Bereich.

''Das Maß an Kontrolle welches er über seine Mitarbeiter verfügt ist auf jeden Fall ein Problem'', erklärte ein ehemaliger Mitarbeiter. ''Es war wie 'alles was ich dir sage musst du machen, denn ich bin der Chef'''.